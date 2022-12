Política Pettersen deixa Secretaria de Relações Institucionais de Goiânia para votar projeto Vereadora de Aparecida diz ter intenção de voltar ao comando de secretaria; nos bastidores, reforma é vista como razão para saída

A emedebista Valéria Pettersen foi exonerada, a pedido, do cargo de secretária de Relações Institucionais de Goiânia. O documento foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (29). Vereadora em Aparecida de Goiânia, a ex-secretária diz que pediu ao prefeito Rogério Cruz (Republicanos) para deixar o posto por alguns dias e retornar à Câmara para trab...