A Polícia Federal derrubou um drone que sobrevoava a Esplanada dos Ministérios neste domingo (1º), dia da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O forte esquema de segurança elaborado para a data proíbe a utilização de drones na região, exceto aqueles das forças de segurança ou autorizados e cadastrados pela equipe de transição, com os operadores acompanhados.

O dispositivo derrubado pela PF não estava devidamente registrado. Agentes de segurança contam com armas antidrone para ajudar na segurança da posse.

A estrutura de segurança conta com participação de órgãos do Distrito Federal e do governo federal. Uma central de monitoramento das forças de segurança atua na Esplanada dos Ministérios durante todo o evento.

Leia também:

- Lula diz que democracia venceu as eleições e defende urnas em discurso de posse

- Lula receberá faixa de criança, indígena, negro e mulher em nome do 'povo brasileiro'

- Lula é empossado pelo Congresso e dá início ao seu 3º mandato como presidente da República

- Posse de Lula: estilistas nacionais são destaques no look de Janja

- Lula e Alckmin invertem cores nas gravatas que marcaram suas carreiras políticas