A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta terça-feira (24), um mandado de busca e apreensão na casa de Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, em Catalão. O homem, que foi filmado destruindo um relógio raro de Dom João VI no Palácio do Planalto, no dia dos atos terroristas em Brasília, foi preso na segunda-feira (23) em Minas Gerais.

Segundo a PF, na ocasião do cumprimento do mandado, foram apreendidos um celular, um veículo e uma caderneta contendo anotações. "As investigações para identificação das pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro continuam em curso", destacou o órgão.

Antônio Claúdio foi flagrado no Palácio do Planalto derrubando e destruindo relógio de pêndulo do século 17, feito pelo francês Balthazar Martinot. O artefato foi um presente da Corte Francesa para Dom João VI. Balthazar Martinot era o relojoeiro do rei francês Luís XIV.

Após os atos terroristas, o Ministério da Justiça passou a considerar o homem como foragido. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

Segundo informações confirmadas pela PF, o homem não resistiu à prisão.

Vandalismo

Câmeras de segurança do terceiro andar do Palácio do Planalto registraram o momento em que Antônio, vestido com uma camisa estampada com a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro, quebra o objeto histórico. A obra de arte chegou ao Brasil pelas mãos de Dom João VI em 1808.

Antônio Claúdio já foi autuado por tráfico de drogas, em 2017, e por receptação, em 2014.

