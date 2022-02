Política PF minimiza ausência de Bolsonaro a depoimento e reafirma crime do presidente Conclusão do inquérito sobre vazamento por Jair Bolsonaro (PL) de investigação de ataque hacker ao TSE é enviada a Alexandre de Moraes, que dá prazo de 15 dias para PGR se manifestar

A delegada federal Denisse Ribeiro enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a conclusão do inquérito sobre o vazamento de uma investigação de ataque hacker ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Denisse reafirma no relatório, encaminhado na tarde desta segunda-feira (31), ter visto crime na atuação de Jair Bolsonaro, do deputado Filipe...