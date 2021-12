Política PF teme uso eleitoral de inquérito com acusações de Moro contra Bolsonaro Integrantes da cúpula da corporação têm pressa em um desfecho da apuração que tramita no Supremo

Integrantes da cúpula da Polícia Federal querem o quanto antes um desfecho das investigações sobre as suspeitas de interferência política de Jair Bolsonaro na corporação. A dilação do inquérito que contrapõe o presidente a Sergio Moro, avaliam esses policiais, é motivo de exposição para a PF, no centro de polêmicas envolvendo o Palácio do Planalto nos último...