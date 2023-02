Política Piora por doença autoimune no pulmão levou à morte de Dona Iris Quadro pulmonar da ex-primeira-dama de Goiás e de Goiânia e ex-deputada federal levou a uma disfunção de todo o organismo

Um ano e três meses depois da morte do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, morreu a ex-primeira-dama e ex-deputada federal Iris de Araújo, a Dona Iris, aos 79 anos de idade, na tarde desta terça-feira (21). No dia 12 de fevereiro, a ex-parlamentar apresentou uma piora no quadro de uma doença autoimune no pulmão, que a levou a ser internada n...