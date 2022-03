Política Piso salarial dos professores: Prefeitura de Goiânia vai propor reajuste linear de 7,5% O porcentual valerá para toda a categoria, incluindo quem já recebe acima de R$ 3.845,63, o menor salário previsto para profissionais com jornada de 40 horas semanais

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), vai propor, no início da noite desta quinta (3), o pagamento do piso salarial dos professores com reajuste de 7,5%. O porcentual valerá para toda a categoria, incluindo quem já recebe acima de R$ 3.845,63, o menor salário previsto para profissionais com jornada de 40 horas semanais. Os detalhes devem ser aprese...