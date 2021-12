Política PL busca aliados de Bolsonaro Executiva estadual do novo partido do presidente da República amplia diálogo com parlamentares bolsonaristas goianos; apesar de críticas, cúpula defende consenso

Com a filiação de Jair Bolsonaro ao PL, a executiva da sigla em Goiás articula aproximação com parlamentares que apoiam a reeleição do presidente da República. O projeto também passa pela busca por fortalecimento de bloco de oposição ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e de crescimento do PL no Estado, com foco em 2022.Na Assembleia Legislativa de Goiás, H...