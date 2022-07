Política PL oficializa Bolsonaro como candidato à reeleição Evento ocorre no Maracanãzinho, que estava tomado pelas cores verde e amarela

A convenção nacional do PL oficializou, neste domingo (24), o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição e o ex-ministro da Defesa Braga Netto, como vice. O evento ocorre no Maracanãzinho, que estava tomado pelas cores verde e amarela. Bolsonaro chegou ao local acompanhado da primeira-dama, Michelle, de Braga Netto e sua esposa. A cerimônia começou com um...