Política Plano Diretor é aprovado e vai para sanção do prefeito Rogério Cruz Confirmado por 25 votos a 6 e sem o uso de painel eletrônico, o projeto estabelece as regras para expansão e adensamento urbano, com impacto ambiental e na qualidade de vida da população

Sem uso de painel eletrônico para registro dos votos e com rejeição de emendas da oposição em bloco, a Câmara de Goiânia aprovou definitivamente na quinta-feira (3) o projeto de lei complementar 023/2019, de atualização do Plano Diretor (PDG) da capital. Foram 25 votos contra 6, e 3 ausências (veja quadro).O projeto, que estabelece as regras para expansão e adensame...