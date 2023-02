A Polícia Civil confirmou a abertura de inquérito para investigar o deputado estadual Cairo Salim (PSD) pelo crime de homofobia. A investigação foi instaurada em decorrência de um pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Conforme apurado com exclusividade pelo POPULAR, o MP-GO recebeu uma denúncia contra o parlamentar por conta de publicações feitas por ele em redes sociais que seriam de cunho preconceituoso contra pessoas gays e trans. Com isso, Salim passa a ser o segundo deputado goiano investigado por homofobia.

Ainda segundo apurado pela reportagem, o MP-GO entendeu que o ato do deputado não tem relação com seu cargo na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e, portanto, não deveria ser analisado pela Procuradoria-Geral de Justiça, mas sim na esfera policial.

Em uma postagem que teria sido compartilhada pelo parlamentar, há a notícia de que uma levantadora de peso trans de nome Laurel Hubbard sofreu “lesão trágica no testículo”. Porém, a informação é falsa. Segundo o site Latest LY, a tal “lesão” passou a circular como meme, levando muitas pessoas a acreditarem tratar-se de uma notícia real.

Já em outra postagem, Salim critica o teor de uma notícia sobre o lançamento de bonecos nas cores do arco-iris da Lego, em celebração ao mês do orgulho LGBTQI. "Globalistas tem [sic] usado suas ideologias" para afetar crianças, disse.

Ao POPULAR, a Polícia Civil confirmou ter instaurado o inquérito, mas não deu maiores informações. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Cairo Salim, que afirmou que o deputado ainda não tomou conhecimento do inquérito.

Caso Amauri Ribeiro

O caso de um parlamentar de Goiás investigado por homofobia não é novidade. Em dezembro do ano passado, o POPULAR também noticiou com exclusividade que o deputado estadual Amauri Ribeiro havia sido indiciado pelo mesmo crime.

O indiciamento, que veio depois de a Justiça determinar que Ribeiro deveria ser investigado como cidadão comum, sem foro político, foi motivado por denúncia feita por entidades por conta de uma imagem publicada pelo parlamentar nas redes sociais, em que ele estaria associando pessoas LGBTQ+ a algo nocivo.

Com isso, o MP-GO denunciou Amauri Ribeiro à Justiça, denúncia que foi aceita em janeiro deste ano. Na ocasião, o deputado afirmou considerar a situação um absurdo e que não via em que momento praticou homofobia.

"Não vejo onde pratiquei homofobia nesta foto, visto que as cores da camisa dos dois braços não são patenteadas por ninguém! Republiquei uma foto da internet com os dizeres “Na minha família não’, não sou obrigado a saber que as cores do arco íris tem dono e por isso exclusivamente!! Nunca pratiquei nenhum ato de preconceito em 50 anos de vida, absurdo o que estão fazendo!”, disse.

Leia também:

Deputado Amauri Ribeiro vira réu por crime de racismo

Polícia indicia deputado Amauri Ribeiro por homofobia