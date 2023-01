A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que 300 pessoas foram presas até o momento no inquérito que investiga os atos terroristas ocorridos em Brasília, neste domingo (8). Bolsonaristas radicais invadiram a Esplanada dos Ministérios e depredaram os prédios da sede do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. De acordo com a PCDF, as “investigações seguem até que o último integrante seja identificado”.

A instituição destacou ainda que todos os conduzidos estão passando por exame de corpo de delito no IML da PCDF, sendo identificados e ouvidos nos autos do inquérito que investiga os atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios.

“Todo o efetivo policial da Instituição está de prontidão para prestar apoio e reforço em todas as delegacias do DF e na região central de Brasília para flagrantes e registros”, informou.

Depredação e caos

Terroristas invadiram os prédios dos três Poderes neste domingo (8). Vestidos de verde e amarelo, os bolsonaristas quebraram vidros, paredes, poltronas, arrancaram cadeiras e atiraram para fora e danificaram obras de arte históricas, como um quadro de Di Cavalcanti. O cenário após a desocupação dos locais era apocalíptico.

Em decisão tomada na madrugada desta segunda (9), o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha, pelo prazo de 90 dias.

Conforme o magistrado, o dia de caos em Brasília teria ocorrido “com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência, uma vez que a organização das supostas manifestações era fato notório e sabido, que foi divulgado pela mídia brasileira".

"Os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos", afirmou o ministro.

Os atos criminosos foram condenados por inúmeras autoridades, instituições e políticos, do Brasil e fora dele.

Desmobilização de acampamentos golpistas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) se posicionou, na manhã desta segunda-feira (9), nas imediações do Quartel-General do Exército em Brasília para cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes de retirada de todos os manifestantes acampados no local.

De acordo com a Folha de São Paulo, em operação junto com a Polícia do Exército, “a ideia da cúpula militar é pressionar bolsonaristas que estão no local a se retirar de maneira pacífica evitando confronto.”

Intervenção federal

Diante da gravidade da situação, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva decretou, neste domingo, intervenção federal na área da Segurança Pública do Distrito Federal (DF).

O decreto estará em vigor até o dia 31 de janeiro e seus efeitos podem ser antecipados ou estendidos. Com a intervenção, todos os órgãos de segurança pública do DF ficam sob responsabilidade do secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Cappelli, subordinado ao presidente Lula.

O documento afirma ainda que Garcia, “não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção”, ou seja, as ordens do interventor se sobrepõem às decisões do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

Conforme o ministro da Justiça, Flavio Dino, o interventor federal "na Segurança do DF, Ricardo Cappelli, está dando continuidade ininterrupta ao trabalho iniciado ontem, em relação aos atos terroristas."

