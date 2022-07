Diversos políticos e entidades lamentaram na manhã deste domingo (03) a morte do filho do governador Ronaldo Caiado (UB), Ronaldo Caiado Filho, de 40 anos. Através das redes sociais, parlamentares se mostraram surpresos com a notícia e aproveitaram o espaço para prestar condolências à família.

Em nota, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, afirmou que a perda de um filho é uma profunda dor que somente o amor de Deus pode consolar e que toda sua família está em oração. “As memórias felizes haverão de se eternizar. São elas também que nos consolam nos momentos mais difíceis”, escreveu.

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, também disse estar pedindo a Deus para dar forças aos pais, amigos e familiares neste momento. “Nossos sentimentos e condolências ao governador, à senhora Thelma Gomes, mãe de Ronaldo Caiado Filho, e à toda família pela perda do seu filho querido”, disse.

No Twitter, os adversários políticos de Ronaldo Caiado, Gustavo Mendanha, Vitor Hugo e Marconi Perillo, também disseram que nenhuma dor no mundo se compara a uma perda de um filho. “Meus mais sinceros e profundos sentimentos pela irreparável perda do Governador”, publicou Vitor Hugo.

Entidades

Também em nota, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira, destacou que Ronaldo Caiado Filho era o único filho homem do governador. “Que Deus, em sua infinita bondade, venha consolar e trazer o conforto necessário a todos os familiares e amigos”, escreveu.

A Câmara Municipal de Goiânia, a Enel Distribuição Goiás e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do estado também se manifestaram em solidariedade à família Caiado. “Os parlamentares e funcionários do Poder Legislativo manifestam seus sentimentos e solidariedade”, lamentou a Casa, em nota.

