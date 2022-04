Política Políticos tentam se descolar da imagem de ‘candidato de igrejas’ Apesar da afinidade com o meio religioso e as pautas de costumes, pré-candidatos destacam ligação com o setor empresarial e representatividade municipal

Com o objetivo de alcançar maior representação nas casas legislativas, lideranças políticas ligadas diretamente a igrejas evangélicas de Goiás se organizam em pré-candidaturas. Apesar de destacarem a afinidade com o meio religioso e pautas de costumes, estes atores políticos também tentam se descolar da imagem de “candidato de igrejas” e ressaltam ligação com outros seto...