Política Policarpo defende maior debate sobre aumento do número de vereadores de Goiânia O presidente da Casa, que encerrou a sessão desta quinta-feira (23) sem a apreciação, disse que o projeto foi pouco discutido internamente e com a sociedade

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota) defendeu que o projeto que aumenta o número de vereadores, de 35 para 39, precisa de mais debate. Ele encerrou a sessão desta quinta-feira (23), depois que vereadores tentaram suspender e convocar novo encontro para a tarde de hoje, com o intuito de votar a matéria. O vereador Clécio Alves (MDB), que presidia a sessão e foi o responsável por colher assinaturas no projeto, colocou em votação a suspensão, com o retorno para as 14h desta quinta-feir...