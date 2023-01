O vereador Romário Policarpo tomou posse nesta segunda-feira (2) para seu terceiro mandato consecutivo como presidente da Câmara de Goiânia, biênio 2023-2024.

Policarpo foi eleito para o cargo após eleição antecipada realizada em setembro de 2021.

A segunda recondução de Policarpo ao cargo foi questionada no Supremo Tribunal Federal (STF), mas a maioria dos ministros votou pela legalidade.

Em seu voto - apoiado pela maioria dos ministros -, Dias Toffoli, relator do processo, destacou que o STF já havia estipulado 7 de janeiro de 2021 como marco temporal para a Corte tomar decisões sobre o tema. Com isso, a única eleição de Policarpo considerada foi a de setembro de 2021.

Apesar dos desgastes com a base durante a tramitação do Código Tributário Municipal (CTM) no fim de 2022, Policarpo e o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) fizeram declarações nesta segunda ressaltando harmonia entre Legislativo e Executivo.

Leia também:

- Caiado diz que será “parceiro” do governo Lula

- Caiado é primeiro governador de Goiás ausente desde 1995

- Lula revoga atos de Bolsonaro e pede reavaliação de sigilos em 30 dias

Veja a composição da Mesa Diretora da Câmara de Goiânia para o biênio 2023-2024:

Presidente - Romário Policarpo (Patriotas)

1º Vice-presidente – Vago até nova eleição para o cargo. Clécio Alves (Republicanos) ocupava o cargo, mas deixará a Câmara porque foi eleito deputado estadual.

2º Vice-Presidente – Isaías Ribeiro (Republicanos)

3º Vice-Presidente – Sandes Jr. (PP)

4º Vice-Presidente – Leia Klebia (PSC)

1º Secretário – Anselmo Pereira (MDB)

2º Secretário – Juarez Lopes (PDT)

3ª Secretária – Aava Santiago (PSDB)

4º Secretário – Leandro Senna (sem partido)

Corregedor - Joãozinho Guimarães (SD)