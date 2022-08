Política Policiais militares voltam ao 'top 10' das candidaturas em Goiás Profissão não aparecia entre as mais citadas por candidatos com registro na Justiça Eleitoral no estado desde 2006

Policiais militares voltam a figurar entre as dez principais profissões de candidatos nas eleições deste ano em Goiás, o que não ocorria desde 2006. Levantamento do POPULAR nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considera o que foi declarado pelos próprios candidatos como ocupação. Ao todo, são 35 policiais filiados a 11 partidos que disputam as eleições deste a...