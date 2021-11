Política População diz adeus a Iris Rezende Cerca de 4 mil pessoas estiveram na Praça Cívica e formaram longa fila para participar do velório, realizado no Palácio das Esmeraldas

A despedida a Iris Rezende envolveu Goiânia ontem. Moradores e instituições homenagearam o ex-prefeito e ex-governador ao longo do cortejo pelas ruas da capital. Além disso, cerca de 4 mil pessoas formaram longa fila na Praça Cívica para entrar no salão Dona Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas, onde o corpo de Iris foi velado. A estimativa é da Polícia Militar. Nas ...