Política Por benefícios à Guarda Civil e procuradores, auditores temem recuo de projeto Proposta que altera carga horário e vencimentos seria articulada para avançar durante a interinidade de Romário Policarpo como prefeito

Os auditores fiscais de Goiânia estão temerosos com a possibilidade da Prefeitura de Goiânia retirar o projeto que dá benefícios à categoria da pauta da Câmara Municipal. A matéria já foi aprovada em primeira votação. No entanto, nos bastidores, há um trabalho no Paço Municipal para incluir no texto benefícios aos Guardas Civis Metropolitanos (GCM) e aos procuradores do...