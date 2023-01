Política Por que Caiado deve insistir em tática de alvejar tucanos Governo diz que “as mazelas (das gestões do PSDB) não podem e não devem ser varridas para debaixo do tapete”, indicando que seguirá com a narrativa

O PSDB goiano não teve candidato ao governo, viu sua principal liderança ser derrotada novamente no ano passado, na eleição para o Senado, e, em meio à derrocada do partido em nível nacional, não tem perspectiva de força política no estado. Ainda assim, as gestões do partido (1999-2006/2011-18) foram o principal foco do discurso de posse do governador Ronaldo Caiado ...