Política Post usa vídeo antigo para enganar sobre adesão a ato pró-Bolsonaro em Orlando É enganosa a postagem no Facebook que compartilha vídeo de motociata em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro (PL), em São Paulo, em 12 de junho de 2021, como se fosse um registro de Orlando, nos Estados Unidos, em 11 de junho deste ano. A motociata em Orlando realmente aconteceu na data sinalizada, mas teve uma adesão menor do que o evento realizado em São Paulo, no ano passado

Conteúdo investigado: Vídeo no Facebook mostra comboio de motos em uma estrada. A publicação utiliza imagens de post no Kwai e insere os termos “USA” e “Horlando 11/06/2022” para fazer menção à motociata realizada pelo presidente Jair Bolsonaro em Orlando, nos Estados Unidos. Onde foi publicado: Facebook e Kwai. Conclusão do Comprova: É enganoso o vídeo que mostra...