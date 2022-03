Política Postos antecipam alta de preço com anúncio da Petrobras Valores foram atualizados em postos na capital já nesta quinta (10), mas aumento deve ser maior

Postos de combustíveis aumentaram novamente os valores nesta quinta-feira (10), no mesmo dia em que ocorreu o anúncio do reajuste que ainda será aplicado pela Petrobras. Em Goiânia, muitos estabelecimentos atualizaram os valores. O litro da gasolina chegou a ser vendido por até R$ 7,83, o que foi encontrado em posto no Jardim Goiás. Mas a nova pressão ainda chegará c...