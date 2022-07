Política Posts enganam ao sugerir ataque a Bolsonaro em suposta produção da Globo Emissora negou que as filmagens ocorreram em seus estúdios ou em qualquer dependência da empresa; verificação foi produzida pelo POPULAR, A Gazeta, Correio Braziliense e UOL

Posts no Twitter e no Instagram enganam ao afirmar que cena do filme “A Fúria”, em que homem com faixa presidencial aparece baleado no chão, foi gravada no Projac, como era conhecido o complexo de estúdios da TV Globo. As alegações são de que seria um ataque da emissora ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A Globo negou que as filmagens ocorreram no local ou em qualquer d...