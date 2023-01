Política PP pede cassação de diploma do senador eleito Wilder Morais A sigla alega captação ou gasto ilícito de recursos financeiros na campanha de 2022

O diretório estadual do Partido Progressistas (PP) entrou com ação na Justiça Eleitoral que pede a cassação do diploma do senador eleito Wilder Morais e de seus suplentes Izaura Cardoso e Hélio Araújo, todos do PL, e a realização de novo pleito. No processo, a sigla alega captação ou gasto ilícito de recursos financeiros na campanha de 2022. Wilder teve suas contas ele...