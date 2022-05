Política Pré-candidato, André Janones assume paradoxo de ter presença digital, mas ser pouco conhecido Político que cumpre agenda na capital, conversou com o POPULAR sobre redes sociais

Pré-candidato do Avante à presidência da República, o deputado federal mineiro André Janones (Avante-MG), 38 anos, é um fenômeno nas redes sociais. Ele conta com 1,39 milhão de inscritos no YouTube, 8 milhões de seguidores no Facebook, 2 milhões no Instagram e 131 mil no Twitter. Ao mesmo tempo, segundo pesquisa do Datafolha, só 4% dos entrevistados dizem conhecê-lo bem...