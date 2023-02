Política Prefeito de Chapadão do Céu pede renúncia do cargo para tratar problema de saúde O vice-prefeito, Vinicius Terin, assume o Poder Executivo pela segunda vez no atual mandato

O prefeito de Chapadão do Céu, Eduardo Peixoto (UB), renunciou ao cargo no último dia 30, por motivos de saúde. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Chapadão do Céu nesta quarta-feira (1º). Em 2021, Peixoto já tinha solicitado licença à Câmara Municipal até o final do mandato, mas, por ter melhorado no final de 2022, ele solicitou uma autorização para retornar a...