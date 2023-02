O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), decretou luto de três dias na capital por conta da morte da ex-deputada federal e ex-primeira-dama de Goiás Dona Iris de Araújo, nesta terça-feira (21). Ela foi submetida a uma cirurgia no pulmão no fim de semana, no Hospital Albert Einstein, em Goiânia, mas não resistiu às complicações.

Em nota, Cruz fala em nome dele e da esposa, Thelma Cruz, e ambos manifestam pesar pela morte de Dona Iris. "Diante da contribuição histórica de Iris de Araújo ao desenvolvimento e bem-estar da capital Goiânia e do Estado de Goiás, decretamos luto oficial por três dias", diz o texto.

Dona Iris era casada com o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que morreu em novembro de 2021. Ao lado dele, foi primeira-dama do Estado e da capital. Também trilhou a própria carreira política e, além de ter sido deputada federal, chegou a atuar no Senado em curtos períodos dos anos de 2003, 2005 e 2006, quando substituiu Maguito Vilela, de quem era suplente.

Na nota, Cruz destaca a carreira de Dona Iris e estende os sentimentos à família da ex-deputada. "Elevamos o pensamento a Deus para que console o coração dos filhos Cristiano, Ana Paula e Adriana, netos, familiares, amigos e todos os que admiram a trajetória de nossa eterna Dona Iris", conclui.

Leia também:

- Dona Iris morre aos 79 anos

- Morte da Dona Iris: políticos e autoridades prestam homenagens

- Morte de Dona Iris: política concorreu à vice-presidência da República em 1994

- Dona Iris: Galeria de fotos