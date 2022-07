O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), chegou às 19h no velório de Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, e lamentou a morte precoce do filho do governador Ronaldo Caiado (União Brasil). "O sentimento é de perda", disse.

Cruz contou que tinha conversado com governador na manhã deste domingo (3) e ele havia dito que estava feliz porque ia para São Paulo comemorar o aniversário de Maria Caiado, uma das suas outras três filhas.

"Independente do credo religioso, de posição política ou de qualquer outra coisa, temos que apoiá-lo neste momento tão difícil, sendo ele filho único do nosso governador. Essa perda para ele é com certeza irreparável", completou.

Caiado chegou emocionado ao velório

O governador não quis falar com a imprensa. Uma das primeiras pessoas a recepcionar o governador foi a secretaria estadual de Educação, Fátima Gavioli. Aos prantos, ele a abraçou e disse: "Ô Fatinha, meu filho!".

Velório é realizado no cemitério Vale do Cerrado

Ronaldo Caiado Filho está sendo velado no cemitério Vale do Cerrado e informações preliminares afirmam que seu corpo será cremado.

Governador recebeu a notícia da morte durante missa em Trindade

Caiado deixou a missa da romaria de Trindade às pressas na manhã deste domingo (3) após saber do ocorrido. A morte ocorreu no dia em que a filha do governador, Maria Caiado, faz aniversário.

Leia também:

- Velório do filho de Caiado já recebeu cerca de 50 coroas de flores

- Goiás tem o quarto caso de morte de filho de governador no exercício do cargo

- Velório de filho do governador será no cemitério Vale do Cerrado

- Filho de Caiado morreu no dia do aniversário da irmã

- Caiado sai às pressas de missa em Trindade após notícia da morte do filho; vídeo

- Morre filho do governador Ronaldo Caiado