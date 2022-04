Política Prefeito de Goiânia presta contas sob protesto de professores Prestação deveria ter sido feita em fevereiro; professores ainda reivindicam maior porcentual de ajuste salarial

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), realiza a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021, na Câmara Municipal de Goiânia, na tarde desta segunda-feira (18), sob protesto de professores. O discurso do gestor foi encoberto por gritos de servidores da educação, que ainda reivindicam ajuste salarial com base no piso nacional. Estão presentes nas ga...