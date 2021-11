O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), decretou luto de sete dias pela morte do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB), que faleceu na madrugada desta terça-feira (9). "Os corações do nosso povo se abrem hoje para uma dor imensurável, dor que reflete a admiração, o respeito e a gratidão por tudo o que Iris Rezende representou aos milhões de goianienses, goianos e aos brasileiros", escreveu o gestor, em nota.

Cruz também decretou ponto facultativo nesta terça. "Para que os servidores possam prestar suas homenagens a este ilustre homem público", justificou. O prefeito assumiu a gestão de Goiânia após o mandato de Iris, que anunciou sua aposentadoria política em 2020, embora fosse o favorito às eleições do ano passado para reassumir a Prefeitura de Goiânia.

"Nossa linda Goiânia deve muito ao trabalho de Iris, trabalho abrilhantado pela sua evidente identificação com esta terra produtiva e com este povo batalhador, que o abraçou, e que lhe é grato pelo amor dedicado nesta que foi, e sempre será, a sua morada", destacou Cruz na nota, em que lamenta a perda do emedebista.

Leia na íntegra:

É com imensa consternação e muito pesar que eu a minha esposa, Thelma Cruz, recebemos a triste notícia do falecimento do sempre prefeito de Goiânia, Iris Rezende, depois de mais de três meses de uma árdua e corajosa luta pela vida. Nossas orações e sentimentos são dedicados à esposa, Dona Iris Araújo, aos filhos Ana Paula, Adriana e Cristiano, netos, demais familiares e a todos que sofrem com a partida de Iris.

Os corações do nosso povo se abrem hoje para uma dor imensurável, dor que reflete a admiração, o respeito e a gratidão por tudo o que Iris Rezende representou aos milhões de goianienses, goianos e aos brasileiros de outras localidades por meio da sua atuação política durante mais de 6 décadas.

O Brasil perde um de seus notáveis líderes políticos, com dedicação ao país nos postos de Ministro da Agricultura e da Justiça em diferentes épocas. Ao Estado de Goiás serviu como Senador da República e como Governador por dois mandatos. Em Goiânia, onde sua missão política começou e se encerrou, foi o vereador mais jovem da história da cidade e, também, eleito quatro vezes prefeito da capital. Iris inspirou a tantos e fará falta a muitos.

A história de Iris Rezende se confunde à própria história de Goiânia, cidade que o acolheu e o alçou a alguns dos maiores cargos políticos do brasil, com defesa incisiva ao desenvolvimento do Centro-Oeste, do Estado de Goiás e da capital goiana.

Nossa linda Goiânia deve muito ao trabalho de Iris, trabalho abrilhantado pela sua evidente identificação com esta terra produtiva e com este povo batalhador, que o abraçou, e que lhe é grato pelo amor dedicado nesta que foi, e sempre será, a sua morada.

O sentimento de saudade do valoroso povo goiano revela a confiança que sempre afiançaram a Iris, cuja trajetória brilhante foi ancorada por um apurado senso democrático, patriotismo, paixão e respeito por todos durante os cargos que ocupou. Se destacou por ser um político que abraçou o povo, que conheceu suas dores e se dedicou a garantir a dignidade de todos a que teve a honra de governar.

Suas histórias, carregadas de muito orgulho, com justa razão, continuarão em nossas memórias e, especialmente, registradas na história da nossa gente. De igual forma, os traços de Goiânia, muitos desenhados por seu árduo trabalho, continuarão a testemunhar a imortalidade deste grande líder popular.

Como prefeito, decreto luto oficial por sete dias em Goiânia e, também, ponto facultativo nesta terça-feira para que os servidores possam prestar suas homenagens a este ilustre homem público.

Manifestamos nossa solidariedade a todos os familiares, amigos e admiradores de Iris Rezende. Em especial, nossas condolências ao povo goianiense. Oramos a Deus para que, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de todos!

Rogério Cruz

Prefeito de Goiânia