Política Prefeito manda destruir heliponto no Paço Municipal Para o advogado, destruição significa desmonte de uma construção pública e ato pode até justificar ação por improbidade

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), mandou quebrar o heliponto localizado no Paço Municipal, na tarde desta sexta-feira (28). As máquinas começaram a agir algumas horas depois que um helicóptero pousou no local, tentou decolar, e acabou fazendo um pouso de emergência na mata que fica ao lado, depois de uma instabilidade. Segundo a Prefeitura, o prefeito deci...