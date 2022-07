Política Prefeito nomeia novo secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia de Goiânia Hemmanoel Feitosa e Silva entra no lugar de André Rodrigues Martins, exonerado no dia 7 de julho

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), nomeou o novo secretário Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Hemmanoel Feitosa e Silva, em edição suplementar do Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (19), 12 dias depois de André Rodrigues Martins ter sido exonerado do cargo. Hemmanoel é servidor público, analista da Advocacia-Geral da Uni...