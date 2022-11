Política Prefeitos buscam forma para compensar perda em repasse do ICMS sem contribuição do agro Com emenda para receber parte da arrecadação da nova taxa rejeitada, municípios partirão em nova estratégia por recursos

Praticamente calados durante a discussão do projeto de lei que institui contribuição sobre produtos do agronegócio e minerais, os prefeitos goianos tinham interesse na emenda que destinava parte da arrecadação aos municípios. Com sua rejeição, agora trabalham em novas estratégias para também tentar compensar as perdas de receita causadas pela redução das alíquotas do IC...