Política Prefeitos preveem reforço da base aliada no Entorno do DF Criação de secretaria gera expectativa de maior atenção aos problemas da região e, como consequência, fortalecimento para disputa

A Secretaria do Entorno do Distrito Federal, criada na reforma administrativa pelo governo de Goiás, tem como efeito esperado pelos prefeitos da região o fortalecimento da base do governador Ronaldo Caiado (UB) para as eleições municipais de 2024. Enquanto isso, os gestores especulam e apontam suas preferências por nomes que podem ser escolhidos para comandar a nova pasta. ...