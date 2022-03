Política Prefeitura anuncia data-base de 9,32% para servidores Porcentual é referente a 2020 e 2021, e o pagamento será feito sem parcelamento; reajuste deve ser aplicado após a aprovação de projeto de lei na Câmara

Em reunião com representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (SindiGoiânia) e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) nesta quinta-feira (3), o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) apresentou proposta de reposição salarial com índice de 9,32%, referente aos anos de 2020 e 2021. De acordo com a prefeitura, o pagamento será...