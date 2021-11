Política Prefeitura de Goiânia adia licitação da venda da folha de pagamento Sefin justifica que precisará fazer ajustes no edital para atender a questionamentos feitos pelas instituições financeiras interessadas

A Secretaria Municipal de Finanças de Goiânia adiou o edital de licitação da venda da folha de pagamento dos servidores municipais. Inicialmente marcado para segunda-feira (8), o pregão presencial agora será realizado no dia 26 de novembro. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (5), com a justificativa de que serão feitas a...