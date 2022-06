Política Prefeitura de Goiânia afirma que João Campos indicou parentes de pastor para cargos Deputado federal, que é líder do partido do prefeito da capital, havia dito “ter conhecimento” das indicações e que elas partiram dos pastores acusados de corrupção no MEC. Genro e filho de Arilton Moura foram nomeados em maio de 2021

A assessoria da Prefeitura de Goiânia afirmou que vieram do deputado federal João Campos (Republicanos) as indicações do filho e do genro do pastor Arilton Moura, suspeito de tráfico de influência e corrupção dentro do Ministério da Educação, para cargos comissionados na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh). Helder Diego da Sil...