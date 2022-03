Política Prefeitura de Goiânia anuncia data-base de 2020 e 2021 aos servidores Reunião com sindicatos ocorrerá na noite desta quinta-feira

A Prefeitura de Goiânia anunciará nesta quinta-feira (3) a reposição salarial dos servidores referente aos anos de 2020 e 2021, com aplicação de 9,32%. O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) convidou sindicatos que representam servidores para reunião, marcada para 18h30, no Paço Municipal, quando deve fechar os moldes do pagamento. Auxiliares da Prefeitura afirma...