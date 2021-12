Política Prefeitura de Goiânia decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro O decreto Nº 4.653 foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (17)

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, determinou ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Réveillon respectivamente. O decreto Nº 4.653 foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (17). Com a medida, os órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta do Poder Executivo do Município de Goiânia não fu...