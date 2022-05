Política Prefeitura de Goiânia quer alcançar índice de 100% de transparência em 2022 Rogério Cruz (Republicanos) destacou o objetivo nesta terça-feira (3), durante solenidade de lançamento do Manual de Transparência do Município de Goiânia, que tem data de novembro de 2021

A Prefeitura de Goiânia pretende alcançar, em 2022, índice de transparência de 100% no ranking elaborado pelo Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO). O objetivo foi citado nesta terça-feira (3) pelo prefeito da capital, Rogério Cruz (Republicanos), durante solenidade de lançamento do Manual de Transparência do Município de Goiânia. O presidente do tribunal, J...