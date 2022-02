Política Prefeitura de Goiânia receberá R$ 8,2 milhões por contrato emergencial da folha de pagamento Valor fechado com a Caixa Econômica Federal por seis meses equivale a metade do que o município receberia se concluísse a licitação, suspensa desde o dia 28 de dezembro

A Prefeitura de Goiânia receberá R$ 1,36 milhão por mês pelo contrato emergencial com a Caixa Econômica Federal para a gestão da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Goiânia. O valor no semestre será de R$ 8,2 milhões, metade do que o município receberia se concluísse a licitação, suspensa desde o dia 28 de dezembro e sem previsão para retomada. O valor...