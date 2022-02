Política Prefeitura de Goiânia recomenda atualização cadastral de lotes com construção Paço diz que atualização cadastral de lotes com construção, altera o imposto de ITU para IPTU. A alíquota do ITU é superior à aplicada no IPTU.

Ao visitar uma moradora do Residencial Paraíso, na região Norte de Goiânia, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, recomendou a atualização cadastral na Prefeitura de lotes com construção, para que haja a alteração de ITU para IPTU e o contribuinte não sinta grande impacto com as mudanças no Código Tributário Municipal (CTM). A alíquota do ITU é superior à aplicada no IPTU. ...