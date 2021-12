Política Prefeitura de Goiânia remarca leilão da folha para dia 28 O aviso de licitação foi publicado em suplemento do Diário Oficial do município de terça-feira (14)

Com a retirada de cláusula que obrigava investimentos de patrimônio do Instituto de Previdência dos Servidores do Município (GoiâniaPrev) no banco vencedor, a Prefeitura de Goiânia remarcou para dia 28 de dezembro o leilão da folha de pagamento. O aviso de licitação foi publicado em suplemento do Diário Oficial do município de terça-feira (14). O Tribunal de Con...