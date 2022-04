Política Prefeitura de Goiânia revisa e acha erros em 10,8 mil dos IPTUs anunciados Segundo a Sefin, 9.237 tiveram alguma redução no valor do imposto a ser pago e 1.607 acabaram isentos; ao menos outros 35 mil ainda aguardam na fila

A Secretaria Municipal de Finanças revisou até o momento 10.844 das mais de 45 mil inscrições do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Goiânia, ou seja, cerca de 23% do total. Das inscrições revisadas, 9.237 tiveram redução no valor do IPTU e 1.607 tiveram isenção. A informação é da própria pasta, em levantamento feito a pedido do POPULAR. Ainda nã...