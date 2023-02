Política Prefeituras contratam até R$ 1 mi em shows para o carnaval O MP-GO, que no ano passado questionou na Justiça contratos feitos por municípios, diz que a fiscalização é constante; lideranças políticas afirmam que despesa atrai turistas e movimenta a economia

Com despesas que variam de R$ 150 mil a pelo menos R$ 1 milhão, as prefeituras de cidades goianas contratam shows de artistas famosos com o objetivo de atrair turistas para as festas de carnaval. Prefeitos e auxiliares argumentam que o gasto, apesar de alto, ajuda a movimentar a economia (leia mais na página 10) da cidade nesta época do ano. Em 2022, o Ministéri...