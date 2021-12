Política “Presidência e rumos do PL em Goiás permanecem inalterados” Flávio Canedo afirma que partido e aliados não podem “se aventurar” em candidatura majoritária que não tenha musculatura política em 2022

No comando do PL em Goiás, Flávio Canedo diz que o partido se prepara para receber apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, que assinou a ficha de filiação à sigla na terça-feira (30), em ato que marcou o retorno ao Centrão. Canedo conta que participou de reunião com Bolsonaro e recebeu garantia de que continua à frente do PL em Goiás e terá autonomia par...