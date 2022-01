Política Presidência interina da Saneago é alterada após suspeita de irregularidades Nos bastidores, há informação de que o governador Ronaldo Caiado (DEM) tomou a decisão para esclarecimento das denúncias

Atualizada às 17h27 A presidência interina da Saneago foi alterada nesta quarta-feira (5). O cargo era ocupado de forma cumulativa pela diretora de Gestão Corporativa, Silvana Canuto Medeiros, durante as férias do titular, Ricardo Soavinski. A mudança consta na agenda oficial da presidência da Saneago. Uma fonte do Palácio das Esmeraldas afirmou que a deci...