Política Presidente cita Nordeste para atacar PT e diz que sigla de Lula usou região

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou inaugurações no estado de São Paulo nesta quinta-feira (24) como palanque para sua reeleição e para a candidatura do ministro Tarcísio de Freitas a governador, com discursos contra esquerda e ataques aos governos do PT, partido de seu rival Luiz Inácio Lula da Silva.Bolsonaro, que teve cerimônias pela manhã em São José do Rio Pr...