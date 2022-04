Política Presidente da Alego recua de homenagem a autor de feminicídio em Pires do Rio Lissauer Vieira (PSD) afirma, em nota, que não enviou projeto de lei para dar ao anel viário do município o nome de Fábio Tomazini, filho da prefeita Cida Tomazini; ao POPULAR, deputado diz que “não sabia da causa da morte”

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSD), recuou da homenagem a Fábio Tomazini, filho da prefeita de Pires do Rio, Cida Tomazini, que matou a ex-mulher e se suicidou logo em seguida, em 2019. Em nota, ele diz que não apresentou projeto de lei para dar o nome do autor de um feminicídio ao anel viário de Pires do Rio, cuja obra f...