A vereadora Camila Rosa (PSD) teve o microfone cortado pelo presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, André Fortaleza (MDB), em meio a discussão sobre as cotas de gênero nas eleições proporcionais. Os ânimos se exaltaram e, sem deixar a parlamentar responder, o vereador pediu respeito por ser presidente e cortou sua fala.

Abalada, Camila chorou durante a sessão, realizada na manhã desta quarta-feira (2). A parlamentar é a única mulher na Câmara de Aparecida. Além dela, também foi eleita Valéria Pettersen (MDB), que se licenciou para ocupar cargo na Prefeitura de Goiânia.

Tudo começou um dia antes, na terça-feira (1º), quando André discursou contra as cotas de gênero. "Nós temos que parar com esse país nosso, onde tudo tem que ter uma vantagenzinha (sic), é mulher, é o deficiente, é o negro. Eu sou contra cotas, pra mim tinha que acabar com tudo. A mulher é igual ao homem e o ser humano tem que ser igual, tem que ser avaliado pelo caráter e não se é masculino ou feminino", disse.

No fim da sessão, então, Camila pediu a palavra e discursou pela ocupação de mais cargos políticos por mulheres. "O esforço para que mais mulheres ocupem lugar na política é uma pauta mundial e vemos também que quanto mais os países são evoluídos, mais mulheres a gente tem com cargos na política, em cargos de direção nas empresas, e ir contra isso é preconceito", disse a parlamentar, que continuou defendendo as cotas tanto para mulheres quanto para outros grupos marginalizados, como pessoas negras e indígenas.

Ainda na terça-feira (1º), a vereadora publicou em suas redes sociais uma foto sua na sessão com a legenda: "Usei meu espaço de fala para defender a importância da mulher na política e os direitos de todas as minorias que são rejeitadas e discriminadas na sociedade. Não toleramos mais preconceitos! Vou lutar até o fim pela igualdade e o respeito. O espaço político é de todos", escreveu.

Nesta quarta, então, André decidiu rebater a postagem. Ele alegou que suas palavras teriam sido distorcidas, em referência ao discurso do dia anterior contra as cotas. "Eu não sou contra a classe feminina, eu sou contra cota, eu sou contra oportunismo, ilusionismo e, por mim, não adianta, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser homossexual".

O presidente ainda citou a postagem da vereadora e disse: "Eu não sou machista, eu sou contra fake news, isso aqui pra mim é fake news". O parlamentar chegou a usar argumentos como o fato de ter mãe ou irmã. "Eu não vi eu sendo preconceituoso ou machista porque falei que sou contra cotas."

A vereadora pediu a fala para responder e destacou que em nenhum momento se referiu ao parlamentar. "Eu não disse que o senhor era contra cota, agora se o senhor entendeu isso, a carapuça pode ter servido, porque o senhor sempre fala de caráter, de transparência, parece que o senhor tem algum problema com isso", disse.

Corte

Foi quando os dois começaram a exaltar, enquanto a vereadora pedia respeito. André rebateu alegando que a parlamentar teria faltado respeito com ele ao dizer que a carapuça lhe serviu e mandou cortar o microfone de Camila.

O vereador continuou falando, enquanto Camila tentava se fazer ouvida, sem o direito ao microfone. André alegou que só devolveria a fala à parlamentar quando ela "o respeitasse". Quando finalmente o presidente deixou a vereadora falar, ela já estava aos prantos.

"É isso que fazem com as mulheres na política, é por isso que a gente precisa procurar os nossos direitos. O que eu disse foi justamente isso. Não é uma questão de querer correr atrás de cota, a política, desde a sua existência, vem de um espaço machista. É necessário que nos espaços de poder estejam mulheres, negros, índios e pessoas da comunidade LGBT, que representam essas classes que sofrem a dor do preconceito", disse Camila, visivelmente abalada.

Ela também reforçou que em nenhum momento falou que o vereador era contra cotas. "É o senhor que está dizendo". Camila ainda disse que o presidente estava fazendo isso não para atacá-la, mas para atingir o secretário de Articulação Política, Tata Teixeira. "Eu não quero estar nessa briga de vocês. Não venha o senhor querer me desmoralizar. Não vou aceitar isso."

André respondeu dizendo que não tem nada contra o secretário citado e alegou que a vereadora, que ainda chorava, estava encenando. Ela se defendeu negando a fala do presidente.

A vereadora, depois, publicou nas redes sociais que iria cancelar sua agenda do dia, devido ao abalo causado pelo episódio na Câmara. A reportagem tentou contato com Camila, mas ainda não obteve sucesso. Ela chamou coletiva para a tarde desta quarta, às 17 horas, no 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. A ideia é prestar esclarecimentos à imprensa e informar as medidas que serão tomadas.

André disse ao POPULAR que não foi autoritário e insistiu nos argumentos apresentados no plenário. "A vereadora começou a se exaltar e eu pedi pra ela me respeitar. Quando ela acalmou, eu retornei a fala para ela."

Ele ainda se defendeu: "Eu não humilhei a vereadora, mas o debate na Casa de leis é válido. A hora que ela fala que a carapuça serviu, eu recebi como uma falta de respeito". Para ele, o caso só ganhou repercussão porque uma mulher chorou.